الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بالعريش

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جيل ميشو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن والوفد المرافق له، خلال وصوله إلى مطار العريش الدولي على متن طائرة خاصة، في حضور الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

ورحب المحافظ بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة على أرض سيناء، مؤكدًا أنه بمعاونة الأمم المتحدة يتم إنجاز المهام المطلوبة، لافتًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى معبر رفح البري أكد بكل صراحة المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد المحافظ أن مصر تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإرسالها إلى قطاع غزة، وأن مصر تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع كل الأطراف في وقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلى أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات، وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة آلاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، أن المستشفيات المصرية استقبلت أكثر من 1500 جريح ومصاب فلسطيني منذ بداية الأحداث التي تشهدها غزة، حيث تقوم المستشفيات بإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

واستعرض لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، الجهود المصرية في استقبال المساعدات وتخزينها وإرسالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة، لافتًا إلى أن فريق الهلال الأحمر المصري يعمل 24 ساعة يوميًا لإنجاز ذلك.

وبدوره ثمن جيل ميشو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن، الجهود المصرية في احتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر إلى محافظ شمال سيناء على حسن الاستقبال وعلى الجهود المبذولة في تخفيف معاناة الشعب في غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن مطار العريش الدولي الهلال الأحمر المصري أرض سيناء الشعب الفلسطيني

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