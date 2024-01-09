الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الآثار والفنون الجميلة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكليتي الآثار والفنون الجميلة؛ لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

 

واطمأن رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

 

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى مع الالتزام الكامل بالتعليمات، في إطار ملائمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

 

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، ترأس وفدًا من قيادات الجامعة، خلال زيارة لكنائس الأقصر؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر خلال جولته
رئيس جامعة الأقصر الفنون الجميلة الفصل الدراسي الأول الطلاب عيد الميلاد المجيد

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