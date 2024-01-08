الإثنين 08 يناير 2024
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محافظات

مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى يتفقد مراعى الفرما بشمال سيناء (صور)

جولة مدير معهد بحوث
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني

أكد الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، دور مزارع الفرما بـمحافظة شمال سيناء، في الإنتاج الحيواني ليس في محافظة شمال سيناء فقط، بل في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار خلال زيارة تفقدية لمزارع مراعي الفرما بـشمال سيناء، أنها تضم عددا من سلالات الأغنام والجاموس التي تسهم بشكل كبير في الإنتاج الحيواني وتوفير الغذاء للمواطنين.


وأضاف ماجد عبدالهادي وكيل معهد بحوث الإنتاج الحيواني لقطاع الإنتاج، أن مراعي الفرما تعد من أفضل المزارع النموذجية في القطاع الخاص لما تتضمنه من تقنيات حديثة ومتطورة في الإنتاج الحيواني.

رافق مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني خلال الجولة التفقدية كل من الدكتور أحمد عبدالخالق، وكيل معهد بحوث الإنتاج الحيواني للإرشاد والتدريب والبحوث، الدكتور أحمد عبدالحفيظ، رئيس قسم بحوث تربية الأبقار، ورضا بكري مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، الدكتور جلال حسن أستاذ تغذية الحيوان في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، قسم بحوث استخدام المخلفات.

وتمني العميد اسماعيل ابراهيم، تكرار الزيارة التي وصفها بالمفيدة لتلاشي السلبيات وتطوير الإيجابيات، مؤكدا أن المزارع مفتوحة لاستقبال طلاب كليات الزراعة في أي وقت طوال أيام الأسبوع.

جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني

جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
جولة مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني
محافظة شمال سيناء معهد بحوث الانتاج الحيواني سلالات الأغنام الإنتاج الحيواني القطاع الخاص

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