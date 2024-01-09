الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

وزيرة الخارجية الألمانية تزور الجرحى الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام

الزيارة
الزيارة

زارت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام، برفقة  اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أحمد منصور، مدير عام المستشفى.

واستعرض المحافظ وبرفقته مندوب وزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير عام المستشفى، الجهود المصرية المبذولة في استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، والتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية، فضلا عن الخدمات المقدمة للجرحى والمرافقين الفلسطينيين من قبل الجهات المصرية وتقديم الدعم النفسي لهم، مؤكدين استقبال أكثر من 1500 جريح ومصاب فلسطيني منذ بداية الأحداث في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لتفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدمت وزيرة الخارجية الألمانية، الشكر إلى وزارة الصحة المصرية والأطباء المصريين على استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين في مختلف المحافظات المصرية، مؤكدة أن السفارة الألمانية ستكون على تواصل معكم لتقديم الدعم الذي تحتاجونه.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية، على ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أسرع، مؤكدة قيام ألمانيا بدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

كان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل اليوم، أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي، على متن طائره قادمة من القاهرة.

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