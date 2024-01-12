استمرار تدريب برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بشمال سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة شمال سيناء الورش التدريبية لبرنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف في نسخته الثانية لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب، وذلك بمركز شباب قبر عمير التابع لإدارة الشيخ زويد، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وإيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وبدأت الورش بقواعد عمل والأنشطة التي تم تنفيذها والتأكيد على مراحل تنفيذ المبادرة ثم شرح قاعدة smart لتحقيق الأهداف، وشرح المقصود بالنشاط وعرض نموذج المبادرة وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل للتطبيق، واختتمت الورشة بآراء المشاركين.

وأكد حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، ويستهدف فئة النشء والشباب، للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية، وذلك لإعداد متدربين من عمر 13 إلى 17 عامًا والشباب من 17 إلى 24 عامًا، لتدريبهم على المهارات اللازمة لتوفير كوادر فاعلة، للمساهمة في إطلاق مبادرات ضمن المحاور الرئيسية من تمكين الفتيات، والتوافق المجتمعي، والمواطنة، والتعايش السلمي.

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