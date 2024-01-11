محافظ الأقصر يلتقى رئيس لجنة مقاطعة خنان الصينية لبحث التعاون 

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كونج تشانجشينج رئيس لجنة مقاطعة خنان الصينية بالمؤتمر الاستشارى السياسي للشعب الصينى والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين محافظة الأقصر والمقاطعة وتعزيز المشاركة فى مجالات التجارة والأستثمار والزراعة والسياحة الثقافية.

من جانبه، أبدى رئيس مقاطعة خنان الصينية إعجابه بمحافظة الأقصر، وأثنى على حفاوة الاستقبال وتمنى استمرار وازدهار العلاقات بين الجانبين خاصة أن الأقصر وخنان لهما تاريخ عريق يمتد لآلالف الأعوام.

كما أكد المستشار مصطفى ألهم، أن هذا اللقاء هو امتداد للقاء آخر سابق يثمر قريبًا عن إمضاء مذكرة تفاهم بين الجانبين، تشهد بنودها التعاون فى العديد من المجالات كالتبادل طلابي والمنح الدراسية، وجلب مزيد من السياحة الصينية لمحافظة لأقصر، خاصة أنه تم افتتاح قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة الأقصر.

وتلى اللقاء، لقاء آخر مع عدد من القيادات المعنية بالمحافظة وممثلى وزارات السياحة والآثار والزراعة ورئيس فرع هيئة تنمية الصعيد ومديري الاستثمار وشئون البيئة بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس جامعة الأقصر التكنولوجية.

خلال اللقاء، قدم محافظ الأقصر عرضا تقديميا لجميع أنشطة المحافظة الاقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية وقطاع التعليم، كما عرض الجانب الصينى فيلما عن مقاطعة خنان للتعريف بحضارتها وتاريخها الذى يمتد لخمسة آلاف عام والصناعات وعدد السكان الحالى وأنشتطتها السياحية والتكنولوجية، تلاها نقاشات مفتوحة بين الجانبين حول تطوير العلاقات فى جميع المجالات وكيفية تبادل المنفعة بين الجانبين، وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التراثية والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن محافظ الأقصر، كان قد استقبل الشهر الماضى وفدا من مقاطعة خنان الصينية برئاسة وانج وينبونج نائب رئيس اللجنة المحلية التابعة للمؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصينى بعاصمة المقاطعة تشينجتشو.

محافظ الأقصر ورئيس لجنة مقاطعة خنان الصينية خلال اللقاء

محافظ الأقصر ورئيس لجنة مقاطعة خنان الصينية خلال اللقاء

محافظ الأقصر ورئيس لجنة مقاطعة خنان الصينية خلال اللقاء

محافظ الأقصر ورئيس لجنة مقاطعة خنان الصينية خلال اللقاء