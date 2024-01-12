الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق ماراثون الأقصر الدولى فى دورته الـ31 أمام معبد حتشبسوت

الماراثون
الماراثون

أطلق محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، إشارة بدء ماراثون الأقصر الدولي في دورته الواحد والثلاثين، صباح اليوم الجمعة، من أمام معبد حتشبسوت الدير البحرى بالبر الغربي لمدينة الأقصر، بحضور اللواء جاسر رياض، رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني.

حضر الماراثون محسن عبدالمعبود، مدير سباق الماراثون، ودكتور أحمد عبدالخالق، مدير الإدارة العامة للفعاليات والأحداث بوزارة الشباب والرياضة، وصلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وأحمد حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.

ويقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لألعاب القوى، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.

مشاركة عالمية وحضور ذوي الهمم

شارك في الماراثون عدائون من مختلف دول العالم بخلاف فتيات وشباب مصريين، وشهد الحدث حضورا مكثفا لذوي الهمم، والجديد هذا العام إقامة مسابقة داخل الماراثون ينظمها الاتحاد المصري للاسكيت.

وبدأ خط سير السباق من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهًا يمين مرورًا بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالًا طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه يسار مطار البالون يمينًا للمسار السياحى ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

وأكد نائب محافظ الأقصر، استعداد المحافظة لاستضافة كل الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى أن هذا الحدث مُدرَج ضمن أجندة الدولة السياحية التي تهدف لتنويع المنتج السياحي المصري، ومشاركة الرياضيين الدوليين تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعمل على جذب مزيد من السياحة الرياضية.

الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
نائب محافظ الأقصر ماراثون الأقصر الدولي معبد حتشبسوت الدير البحرى ماراثون مصر الدولى الفرعونى الاتحاد المصري لألعاب القوي

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