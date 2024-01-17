الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يُطلق مبادرة لتوزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية فى الأقصر

مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة «صناع الدفا» لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في معظم قرى مراكز محافظة الأقصر، من أمام المدينة الشبابية الدولية بالأقصر بمدينة الطود، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر وعدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية. 


وجرى إطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء لعدد ١٠٠٠ بطانية، بحضور المحاسب خالد محمد عطيتو، سكرتير عام الوحدة المحليه لمركز ومدينة الطود نائبًا عن الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، ومدير الجمعيات الأهلية بالمديرية الأستاذ كمال فؤاد، والدكتور محمد زمزم نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، والأستاذ عمر رسلان مدير قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد الشباب المتطوعين بالمؤسسة.
وتأتي مبادرة «صناع الدفا» في إطار استراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة الخدمات الإنسانية التى تشمل دعم الشرائح الأكثر احتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة تناسب طبيعة معيشتهم، وتحقق لهم دخلًا شهريًا يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
مبادرة صناع الدفا
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأسر الأولى بالرعاية مدينة الطود الأقصر بطاطين الشتاء

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