وكيل "شباب ورياضة شمال سيناء" يتابع أعمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد

تفقد إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة في شمال سيناء، آخر مستجدات في الأعمال الإنشائية بمركز شباب الشيخ زويد التابع لإدارة شباب الشيخ زويد، واستقبلة صالح عبد الرحمن رئيس مجلس المدينة، حيث تتم رفع كفاءة الملعب القانوني نجيل صناعي، والمبنى الإداري للمركز وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بمديرية الشباب والرياضة.

وتهدف العمليات الإنشائية إلى تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها لاستقبال عدد أكبر من المستفيدين من أنشطة الشباب والرياضة على مستوى المحافظة.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني الموضوع لكل مشروع مع الحفاظ على جودة العمل وإتقانه لتحقيق الهدف المرجو من عملية التطوير.

وفى نفس السياق، زار «عبد الوهاب» مركز شباب الكوثر لمتابعة إعدادات وتجهيز المركز لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم اللازم لهم، وتأتي هذه الخطوة في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على أهمية التضامن والوحدة في مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيدًا على التزام وحرص الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيرًا عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، أملةً في عودة الأوضاع إلى طبيعتها قريبًا.