الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جمعية مجاهدى سيناء: الدولة أنشأت مشروعات تنموية لا تعد ولا تحصى

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء

أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، اليوم، أن هناك جهودًا كبيرة بذلت من الحكومة لتنمية سيناء خصوصًا مع وجود المدن الجديدة في شمال غزة وتسهيل طرق الانتقال إلى سيناء وزيارة الوزراء.

وقال "جهامة" في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة وأنشأت مشروعات تنموية لا تعد ولا تحصى بجميع القطاعات بسيناء، حيث كسرت الحصار على المنطقة عبر أنفاق مشاريع بمليارات الدولار، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يتم إنشاء مشاريع جديدة في وسط وشمال سيناء.

وشدد رئيس جمعية مجاهدي سيناء إلى زيادة الإنفاق على التنمية البشرية عن طريق جذب سكان الدلتا إلى سيناء وتطوير مؤسسات التعليم والصحة ومختلف المجالات خصوصًا في وسط سيناء، مشيرًا إلى أن الشعب في سيناء  ينتظر أكثر من ذلك في مجالات التنمية خصوصًا مع انتهاء الإرهاب في المنطقة والقضاء على أهل الشر عبر التعاون بين الدولة ورجال سيناء.

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