الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: الدولة استهدفت سيناء بمشروعات تنموية شاملة

سيناء
سيناء

أكد الدكتور محمود البهواشي الخبير الاقتصادي، أن الدولة استهدفت سيناء بمشروعات اقتصادية كانت صعبة على القطاع الخاص من شبكة طرق وموانئ وبنية تحتية من المياه والكهرباء، وهي الآن تشهد عبورا جديدا وهو عبور التنمية واستقرار الأمن.

أضاف البهواشي خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، الدولة وضعت مليارات للخطة الاستثمارية لتعمير سيناء بمختلف مراكزها للعام الجديد الحالي مما يؤكد مدى اهتمام الدولة بالمشروعات التنموية لتعمير أهم محافظات مصر.

وأشار البهواشي إلى جهود الدولة المتواصلة في جذب مزيد من الاستثمارات لتعمير سيناء بالكامل حتى تصبح محط أنظار المستثمرين عالميا واقليميا في ظل التحديات العالمية والأزمات في المنطقة.

وأكد أنه يوجد إرادة سياسية لتعظيم الاستفادة من سيناء ووضعها على الخريطة الاقتصادية لأنها غنية بالموارد السياحية والمعادن الأخرى، وهي قيمة مضافة للاقتصاد وكانت تعتبر عبئًا على الدولة المصرية نتيجة أيادي الشر التي كانت تفسد أي مشروع جديد يقام بها واليوم عبور التنمية يضاهي العبور في 1973.

الدولة سيناء مشروعات اقتصادية

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