الجزار: العوائد من المنطقة المركزية للأعمال تصل 6 مليار دولار

أكد عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أصعب شيء في خطط التنمية هي الانتقال بالأشخاص، لافتًا إلى أن هناك خطة تم وضعها بحضور رئيس الجمهورية لتحفيز الناس على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، خلال لقائه مع كاميرا “إكسترا نيوز” خلال جولة داخل العاصمة الإدارية، أن أبرز الأشياء التي حفزت الموظف للانتقال هي بيئة العمل في تلك المنطقة، لافتًا إلى أن الجميع في العاصمة الإدارية الجديدة قد تم منحهم دورات تدريبية لتتعامل مع الأوضاع الجديدة في هذه المنطقة ومع متلقين الخدمة.

وأوضح "الجزار" أن من المحفزات أيضًا وجود وسائل انتقال سهلة ومختلفة بالإضافة إلى توفير مناطق سكنية قريبة من المكان، لافتًا إلى أن ما يحدث في مصر من زيادة للرقعة التي يتواجد عليها البشر بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في العاصمة الإدارية ومختلف المناطق.

وأوضح، أن منطقة الأعمال المركزية تتكون من البرج الأيقوني بالإضافة إلى 5 أبراج سكنية و10 أبراج عملية وبرجين هلالية، كاشفًا عن أن القيمة الاستثمارية التي يمكن أن تصل إلى البلاد نحو 6 مليارات دولار.

وأكد "الجزار" تم الاتفاق على 2 فندقين في المنطقة أحدهم في الأبراج الأيقوني، مضيفًا أن تشغيل المناطق في العاصمة الإدارية تدار بشكل إلكتروني حيث يتم الاستعداد لتوقيع اتفاق إدارة مع الشركة الصينية المنفذة.

وأضاف وزير الإسكان أن تكلفة المشروع نحو 3.8 مليار دولار، لافتًا إلى أن التكلفة كلها خارج موازنة الدولة وتتم عن طريق هيئة التنمية العمرانية وهي مؤسسة جديدة لها موازنتها الخاصة.