الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: المجتمع الدولى فشل فى وقف كل ما يحدث بقطاع غزة

قال ممثل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إننا عانينا تاريخًا كبيرًا من التمييز العنصري، مما دعانا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا المجتمع الدولي فشل في وقف كل ما يحدث بقطاع غزة.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، دعمنا جميع القرارات الدولية التي دعت إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ونهدف للتوصل إلى سلام يضمن للشعب الفلسطيني التعايش بسلام مع إسرائيل.

ورفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.