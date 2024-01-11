"العدل الدولية" ترفع جلستها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

رفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

