الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: عائلات فلسطينية بأكملها مسحت من غزة بالقصف الإسرائيلي

جريدة الدستور

قالت سارة بودفين جونز، ممثل فريق القانوني لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية،  إن 70 ألف طالب فلسطيني محرومون من الذهاب للمدارس و60% من المنشآت التعليمية دمرها القصف الإسرائيلي، فضلًا عن مئات المعلمين والأكاديميين في قطاع غزة قتلوا.

عائلات فلسطينية بأكملها تم مسحها من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي

وأضافت خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن هناك عائلات فلسطينية بأكملها تم مسحها من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي وأطفال كثيرون نجوا دون ذويهم، بالإضافة إلي وجود تقارير تشير إلى استخدام إسرائيل سياسة التعذيب بحق الفلسطينيين ومشاهد توضح وجود فلسطينيين في العراء.

خطر انتشار المجاعة في قطاع غزة يتزايد 

وتابعت عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، خطر انتشار المجاعة في قطاع غزة يتزايد وأكثر من 10 أطفال يتم بـتر أطرافهم كل يوم، والفلسطينيون في غزة لا يحصلون على الغذاء والماء.

وأكدت عضو الفريق القانوني، أن المجتمع الدولي يستمر في خذلان الشعب الفلسطيني وفشله في وقف الإبـادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

 

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