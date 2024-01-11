الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: الوضع في غزة غير مسبوق وإسرائيل ارتكبت إبادة جماعية

قال ماكس دو بليسيس، الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن الأسرة الدولية خذلت الفلسطينيين على مدى سنوات ولذلك لجأنا إلى هذه المحكمة، مؤكدًا أن المدنيون في غزة محميون بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضاف، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، الوضع في غزة غير مسبوق، وإسرائيل ارتكبت وترتكب أفعالا يمكن وصفها بالإبادة الجماعية، وينبغي حماية حقوق الفلسطينيين بشكل عاجل.

وتابع: "الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة يجري انتهاكها، وخطابات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على الإبادة توجه أفعال الجنود في غزة"، مؤكدًا أن النية بارتكاب الإبادة واضحة في تصريحات القادة والجنود الإسرائيليين.

وواصل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا:" من حق الفلسطينيين في قطاع غزة عدم التعرض للإبادة الجماعية"، لافتًا إلى أن 13 دولة عبرت عن دعمها للقضية ما يؤكد ضرورة اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة".

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إنه واجب الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة منع ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها، مؤكدًا من حقنا ضمان المحافظة على أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومن حق الفلسطينيين في غزة الاستفادة من بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية.