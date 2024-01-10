الأربعاء 10 يناير 2024
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الدفاع الروسية: تدمير كتيبة أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

تدمير كتيبة أوكرانية
تدمير كتيبة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير كتيبة أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر ونظام مدفعية أمريكي الصنع.

وقالت الوزارة، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أنه تم صد 4 هجمات أوكرانية وتكبيد كييف خسائر بلغت نحو 145 عسكريا على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم تكبيد 595 من بينهم قتيلًا وجريحًا وإسقاط 6 مسيرات واعتراض 10 صواريخ "فامبير" التشيكية للقوات الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه بلغت خسائر أوكرانيا على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حوالي 30 عسكريا، إلى جانب تدمير مدافع وعتاد ومستودع للذخيرة.

تدمير كتيبة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية

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