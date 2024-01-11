اتحاد الناشرين يكشف استعدادات دور النشر لمعرض الكتاب في دورته الـ55

كشف محمد إبراهيم طعيمة، عضو اتحاد الناشرين، عن استعدادات دور النشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والذي سيقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وقال “طعيمة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، والمُذاع عبر فضائية dmc، اليوم الخميس، إن هذه النسخة من المعرض مختلفة ومتميزة، والشعار هذا العام هو “نصنع المعرفة ونصون الكلمة”، والنرويج ستكون ضيف شرف المعرض، مشيرا إلى أن الدولة والهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين حريصون على مشاركة أكبر عدد من المواطنين، لذلك حافظت على ثمن تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، بهدف تشجيع الجميع على الحضور بنفس أعداد العام الماضي.

وأضاف عضو اتحاد الناشرين، أن أجنحة معرض الكتاب تغيرت هذا العام، إذ أن العامين الماضيين كانت المسافات في الممرات تبلغ 5 أمتار بسبب فيروس كورونا من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، لكن العام الحالي للمعرض، تم تضييق المساحات بعض الشئ لكي تكف مساحات أكبر ودور النشر وأجنحة أكثر للناشرين.

ولفت عضو اتحاد الناشرين، أن الإقبال الكثيف على المعرض بالعام الماضي شجع العديد من دور النشر على المشاركة، متوقعا زيادة إقبال الجمهور على المعرض، وسوف تكون الأعمال المعرضة متنوعة بين الروائية والقصص والكتب العلمية.