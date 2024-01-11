الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتحاد الناشرين يكشف استعدادات دور النشر لمعرض الكتاب في دورته الـ55

معرض الكتاب
معرض الكتاب

كشف محمد إبراهيم طعيمة، عضو اتحاد الناشرين، عن استعدادات دور النشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والذي سيقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وقال “طعيمة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، والمُذاع عبر فضائية dmc، اليوم الخميس، إن هذه النسخة من المعرض مختلفة ومتميزة، والشعار هذا العام هو “نصنع المعرفة ونصون الكلمة”، والنرويج ستكون ضيف شرف المعرض، مشيرا إلى أن الدولة والهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين حريصون على مشاركة أكبر عدد من المواطنين، لذلك حافظت على ثمن تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، بهدف تشجيع الجميع على الحضور بنفس أعداد العام الماضي.

وأضاف عضو اتحاد الناشرين، أن أجنحة معرض الكتاب تغيرت هذا العام، إذ أن العامين الماضيين كانت المسافات في الممرات تبلغ 5 أمتار بسبب فيروس كورونا من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، لكن العام الحالي للمعرض، تم تضييق المساحات بعض الشئ لكي تكف مساحات أكبر ودور النشر وأجنحة أكثر للناشرين.

ولفت عضو اتحاد الناشرين، أن الإقبال الكثيف على المعرض بالعام الماضي شجع العديد من دور النشر على المشاركة، متوقعا زيادة إقبال الجمهور على المعرض، وسوف تكون الأعمال المعرضة متنوعة بين الروائية والقصص والكتب العلمية.

المعرض معرض الكتاب معرض الكتاب في دورته الـ55 دور النشر اتحاد الناشرين زيادة الأجنحة في معرض الكتاب

مواد متعلقة

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. اعرف تفاصيل الدورة الـ 55

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

بأدلة قاطعة.. مصر حاضرة بقوة فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

حديد عز: إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا

القضاء الإدارى ينظر دعوى مستعجلة من البرلمانية نشوى رائف ضد "حرمانها من الامتحانات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا