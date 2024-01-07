موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. اعرف تفاصيل الدورة الـ 55

تستمر عمليات البحث بشكل كبير خلال هذه الساعات حول ميعاد معرض الكتاب 2024، من جانب المواطنين عبر مؤشرات البحث العالمية، بالتزامن مع اقتراب معرض الكتاب، العرس السنوي، الذي يجمع أوعية ثقافية من جميع دول العالم، ويعد أكبر عرس ثقافي في الشرق الأوسط على أرض مصر.

" الدستور" يرصد خلال السطور القادمة موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة الـ 55.

ميعاد معرض الكتاب 2024

بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للكتاب، ستقام الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، شرق القاهرة.

ويشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية، وعرض أكثر من 150 ألف عنوان كتاب في مختلف المجالات، كما سيستضاف المعرض العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، مثل توقيعات الكتب، ومعارض الكتب المصورة، وورش العمل الفنية.

وقررت وزارة الثقافة مملكة النرويج ضيف شرف الدورة 55 من معرض الكتاب، وشخصية المعرض عالم البصريات الدكتور حسن سليم، وشخصية معرض الأطفال يعقوب الشاروني.



فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024



ويشهد معرض الكتاب العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، منها: توقيعات الكتب من الكتاب المصريين والعالميين، إضافة إلى معارض الكتب المصورة، وورش العمل الفنية، مثل ورشة عمل "الرسم بالألوان الزيتية" وورشة عمل "النحت بالطين".

وقد أعلنت الهيئة العامة للكتاب، عن تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.

جوائز معرض الكتاب 2024



وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لعام 2024، في الفترة من 20 ديسمبر حتى 10 يناير 2024.

وبعد معرض ميعاد معرض الكتاب 2024، تأتي جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 2024، في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية في مجالات الإبداع وهي: "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل"، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا.

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