مصر الشعرية.. "الدستور" تكشف عن تفاصيل أهم مشروع فى معرض الكتاب

استضافت "الدستور" في ندوتها الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والذي تناول أهم مشروع تطرحه الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو مشروع "مصر الشعرية" أو ديوان الشعر المصري، وطرحت منه 6 أغلفة، صممها الفنان عبدالرحمن الصواف.

وقال الشهاوي عن المشروع: "تم تكليفي برئاسة تحرير أو إصدار سلسلة عن هيئة الكتاب تبرز جماليات وتاريخ الشعر المصري القديم، وهي فكرة الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة، وأطلقت عليها اسم (ديوان الشعر المصري) ووافق عليه".

أضاف: "قدمت له مقترحًا ببيان المشروع ووافق عليه، على أن يتوقف المشروع عند صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي، لأنهما لا يحتاجان لهذا المشروع، فكتبهما موجودة، ولكن هناك أسماء أهملت ونسيت وتراكم عليها التراب ونسيها الأكاديميون، وأيضًا كتبهم غير موجودة بالمرة لا في دار المعارف التي أصدرت بعضًا من الدواوين الشعرية لهؤلاء ولا في الهيئة المصرية العامة للكتاب".

أكمل: "بالتالي لن تقوم دار نشر خاصة بنشر الشعر، لأنها لا تنشر الشعر على الإطلاق، وهناك جهات هي فقط من تنشره وهي الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة".

استطرد: "أما دور النشر الصغيرة فهي تنشر من خمسين إلى مائة وخمسين نسخة، برقم مبالغ فيه لا يقل عن سبعة آلاف جنيه، وحينما تطبع ديوانًا وتوزعه على أهلك وجيرانك ومعارفك، لا أعتبره صدر من الأساس".

اختتم: "ليس لأني مسئولًا عن المشروع، ولا لأن الهيئة أطلقته، لكني أعتبره أهم المشروعات الثقافية التي تبرز وجه مصر المختفي والمقتول عمدًا بأيدي الأساتذة والباحثين والدارسين والشعراء أيضًا، المشروع بدأ بالبهاء زهير، ابن سناء الملك، ابن نُباتة المصري، ابن النبيه، وغيرهم".

أحد اغلفة المشروع

أحد اغلفة المشروع

أحد اغلفة المشروع