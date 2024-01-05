الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مصر الشعرية.. "الدستور" تكشف عن تفاصيل أهم مشروع فى معرض الكتاب

أحد اغلفة المشروع
أحد اغلفة المشروع

استضافت "الدستور" في ندوتها الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والذي تناول أهم مشروع تطرحه الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو مشروع "مصر الشعرية" أو ديوان الشعر المصري، وطرحت منه 6 أغلفة، صممها الفنان عبدالرحمن الصواف.

وقال الشهاوي عن المشروع: "تم تكليفي برئاسة تحرير أو إصدار سلسلة عن هيئة الكتاب تبرز جماليات وتاريخ الشعر المصري القديم، وهي فكرة الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة، وأطلقت عليها اسم (ديوان الشعر المصري) ووافق عليه".

txt

هيئة الكتاب في 2023.. تنظيم 35 معرضًا للكتاب في مصر والعالم

أضاف: "قدمت له مقترحًا ببيان المشروع ووافق عليه، على أن يتوقف المشروع عند صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي، لأنهما لا يحتاجان لهذا المشروع، فكتبهما موجودة، ولكن هناك أسماء أهملت ونسيت وتراكم عليها التراب ونسيها الأكاديميون، وأيضًا كتبهم غير موجودة بالمرة لا في دار المعارف التي أصدرت بعضًا من الدواوين الشعرية لهؤلاء ولا في الهيئة المصرية العامة للكتاب".

أكمل: "بالتالي لن تقوم دار نشر خاصة بنشر الشعر، لأنها لا تنشر الشعر على الإطلاق، وهناك جهات هي فقط من تنشره وهي الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة".

استطرد: "أما دور النشر الصغيرة فهي تنشر من خمسين إلى مائة وخمسين نسخة، برقم مبالغ فيه لا يقل عن سبعة آلاف جنيه، وحينما تطبع ديوانًا وتوزعه على أهلك وجيرانك ومعارفك، لا أعتبره صدر من الأساس".

أحمد الشهاوي يجدد المطالبة بإصدار الأعمال الكاملة لمحمود قرني

 

اختتم: "ليس لأني مسئولًا عن المشروع، ولا لأن الهيئة أطلقته، لكني أعتبره أهم المشروعات الثقافية التي تبرز وجه مصر المختفي والمقتول عمدًا بأيدي الأساتذة والباحثين والدارسين والشعراء أيضًا، المشروع بدأ بالبهاء زهير، ابن سناء الملك، ابن نُباتة المصري، ابن النبيه، وغيرهم".

أحد اغلفة المشروع
أحد اغلفة المشروع
أحد اغلفة المشروع
أحد اغلفة المشروع
أحد اغلفة المشروع
أحد اغلفة المشروع
أحد اغلفة المشروع
أحد اغلفة المشروع
أحمد الشهاوى مصر الشعرية ديوان الشعر المصري الشهاوي معرض القاهره الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب

الأكثر قراءة

عاجل.. استهداف المعالم الأثرية.. محاولات إسرائيلية لطمس هوية قطاع غزة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

الصين تدعو كل الأطراف لضبط النفس بعد قصف مدفعى نفذته كوريا الشمالية

دفنوا الفجر.. والد المتوفى وأسرته فى ليبيا يناشد المسئولين إعادة حفيده الناجى من الحادث

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

بدء الغلق الكلي لمدخل نفق الجولف بالقطامية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار