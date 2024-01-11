الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت  الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن الانخفاض في درجات الحرارة سببه التأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إن هناك تأثرًا بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس، ويساعد ذلك على انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاطًا للرياح اليوم، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 و40 كيلومترًا على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، ما يزيد الشعور بالبرودة.

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 18 درجة مئوية، لافتة إلى أن نشاط الرياح يمكن أن يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، محذرة من عدم تأهل البحر المتوسط تمامًا لأي أعمال صيد أو الملاحة البحرية، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق بعض الموانئ.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 18- 10
الإسكندرية 18- 11
الإسماعيلية 18- 9
الغردقة 21- 14
أسوان 21- 11
سوهاج 19- 9
المنيا 18- 6

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس هيئة الأرصاد الجوية

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