وزير الدفاع البريطانى: الوضع فى البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

من جانبها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلًا بحريًا غرب سواحل "الحديدة" المطلة على البحر الأحمر، غرب اليمن.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، في حسابها على منصة X، أن السلطات تحقق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحذر وإبلاغها بأي أنشطة مريبة.

كما قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن ناقلة "شاهدت ألسنة من اللهب، أو أثر صواريخ قرب اليمن"، مضيفة أن الناقلة رصدت 3 زوارق قربها، وشاهدت صاروخين أطلقا من اتجاه الزوارق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه "لم تبلغ أي سفينة تجارية عن حدوث أضرار".

ويقول الحوثيون إن ما يجري ضدهم هدفه حماية الاحتلال من خطر صواريخهم، وإنهم لا يستهدفون أبدا الملاحة البحرية، فقط كل سفن الاحتلال أو التي تحمل بضائع للاحتلال.