قمة العقبة.. آمال فلسطينية على أكتاف مصر والأردن

تستضيف مدينة العقبة الأردنية قمة ثلاثية، تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعد هذه القمة الثالثة التي تجمع قادة الدول الثلاث، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة.

وتأتي القمة ضمن إطار الجهود المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف، عن القمتين السابقتين، والذي أكد القادة الثلاثة من خلالها التنسيق والتشاور في تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومخاطره على الأمن والسلم الإقليمي بما يهدد مصالح كل الأطراف، وتوحيد للشعب الفلسطيني، وسط الضغوط الإسرائيلية المتزايدة على رام الله.

قمم ثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن

ـ 30 مارس 2017، في الأردن على هامش القمة العربية بالبحر الميت، التي شددت على أهمية دعم استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، كما أكد الزعماء تمسكهم بحل الدولتين.

وفي 2 سبتمبر 2021، عُقدت قمة ثلاثية بالقاهرة، إذ شدد القادة الثلاثة على مركزية القمة الفلسطينية، وأن السلام العادل والشامل والدائم يشكل خيارًا استراتيجيًا، فضلًا عن رفضهم الإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين، ودعم المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم وكالة الأونروا.

ـ في 17 يناير 2023؛ عُقدت قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة، أكد القادة خلالها ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مُحذرة من استمرار غياب الأفق السياسي لإحلال السلام وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة، داعية إلي ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.



ـ القمة الثلاثية التي عُقدت 14 أغسطس 2023، بمدينة العلمين الجديدة، التي أكدت أن حل القضية الفلسطينية ضرورة إقليمية ودولية، داعية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاتفاق على أهمية الدور المصري في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

دعم جهود وقف إطلاق النار بغزة

ومن جانبه، قال رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني فراس العجارمة، خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن "قمة العقبة" ستركز على دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات، مؤكدًا أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة.

وأضاف العجارمة، أن هناك تنسيقًا مصريا أردنيًا فلسطينيًا على أعلى مستوى بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المخطط الإسرائيلي في غزة سيفشل بسبب الجهود المصرية الأردنية وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.

وأكد العجارمة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحاول خلال زيارته للمنطقة العمل على عدم توسع الصراع، لافتًا إلى أنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في حل القضية الفلسطينية حلًا نهائيًا وشاملًا.