طائرات الاحتلال تحلق في سماء قطاع غزة وتطلق النار بكثافة تجاه الفلسطنيين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أنباء أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء قطاع غزة وتطلق النار بكثافة تجاه الفلسطنيين.

كما استهدف جيش الاحتلال مخيمات المحافظة الوسطى بقطاع غزة ويدمر البنى التحتية في العديد من المناطق.

واستُشهد 15 مواطنًا وأصيب العشرات جرّاء قصف طائرات الاحتلال بصاروخ منزلًا يعود لعائلة نوفل غرب مدينة رفح جنوب القطاع، نقل غالبيتهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف ومكثف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، وسقط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة، وشمال القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنًا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.