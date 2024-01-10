تعقدها مصر والأردن وفلسطين.. البرلمان الأردنى يكشف تفاصيل قمة العقبة اليوم

كشف رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني فراس العجارمة، عن تفاصيل القمة الثلاثية التي ستجمع بين زعماء العرب الثلاثة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الأردن.

وقال العجارمة، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن “قمة العقبة” ستركز على دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات، مؤكدًا أن القاهرة تلعب دورا محوريا في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة.

وأضاف العجارمة، أن هناك تنسيقا مصريا أردنيا فلسطينيا على أعلى مستوى بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المخطط الإسرائيلي في غزة سيفشل بسبب الجهود المصرية الأردنية وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.

وأكد العجارمة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحاول خلال زيارته للمنطقة العمل على عدم توسع الصراع، لافتًا إلى أنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا وشاملا.

وكان أعلن الديوان الملكي الأردني، انعقاد قمة ثلاثية اليوم الأربعاء بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات في غزة.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، بأن القمة الثلاثية ستعقد في العقبة بالأردن، وستناقش مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

تأتي القمة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.