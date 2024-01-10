مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف ومكثف، المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة وشمال القطاع، حسب ما أفادت به فضائية قناة "الغد" في نبأ عاجل.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرين مواطنًا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما استشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة عسلية في بلدة جباليا شمال القطاع.