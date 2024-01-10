عرضت فضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، يفيد بارتقاء 58 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عيادة طبية في قرية الرشايدة شرق بيت لحم وحطمت محتوياتها.

وقال رئيس مجلس قروي، الرشايدة جمعة الرشايدة، إن قوات جيش الاحتلال اقتحمت العيادة الطبية وسط القرية المكونة من أربع غرف، وحطمت الباب الرئيسي، وخربت محتوياتها من أدوية وأدوات طبية، لافتًا إلى أن العيادة تقدم الخدمات الطبية لنحو 4500 مواطن موزعين على القرية، والتجمعين البدويين الرواعين والولايدة.