الأربعاء 10 يناير 2024
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قبل انعقادها.. أبرز الملفات على طاولة "قمة العقبة"

قمة العقبة
قمة العقبة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية، التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

أبرز ما سيناقش في قمة العقبة

ومن جانبها، قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن القمة الثلاثية التي ستجمع بين مصر والأردن وفلسطين في العقبة، ستبدأ خلال ساعات، لافتة أنه منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر كان هناك سلسلة من اللقاءات التي جمعت القادة على مستوى المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الخاصة المتبادلة بين عمان والقاهرة. 

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن لقاء اليوم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو تأكيد على الموقف الأردني والمصري في دعم القضية الفلسطينية، والذي كان واضحا منذ 7 أكتوبر بالعديد من الاجتماعات والمشاورات بين القادة وبعضهم أو بين وزراء الخارجية. 

وأكدت مراسلة القناة، أن هذه الاجتماعات سيؤكد فيها على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأيضا أهمية إدخال المساعدات بشكل مكثف خلال الفترات المقبلة، ولابد أن يكون هناك تعاون دولي أكثر مع إيصال الدعم والمساعدات إلى قطاع غزة وكذلك سيتم التطرق إلى انتهاكات القوات الإسرائيلية.

 قصف صاروخي ومدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة

واستُشهد عشرات المواطنين وأُصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم الـ 96 للعدوان على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

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