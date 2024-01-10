الأربعاء 10 يناير 2024
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بلينكن سيزور البحرين فى محطة غير معلنة مسبقًا من جولته الإقليمية

بلينكن
بلينكن

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور البحرين في محطة غير معلنة مسبقًا من جولته الإقليمية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رام الله، لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الوزير الأمريكي لبحث تطورات الوضع فى قطاع غزة والضفة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى تصريحات صحفية أدلى بها فى تل أبيب بعد مقابلته عدد من القادة الإسرائيليين، إن دعوى الإبادة الجماعية التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية لا أساس لها.

وأضاف بلينكن، أنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسنح الظروف، كما أشار إلى اتفاق بشأن خطة تقوم الأمم المتحدة بموجبها بمهمة تقييم في غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة رفضت أي مقترحات تؤيد تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وشدد على أن السلطة الفلسطينية لديها مسئولية تتمثل في إجراء إصلاحات في هيكلها.

وأضاف بلينكن الذي زار عدة دول أخرى في الشرق الأوسط هذا الأسبوع أن دولا عدة بالمنطقة مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكن فقط في ظل وجود مسار واضح لـ"إقامة دولة فلسطينية".

وزير الخارجية الامريكي بلينكن البحرين

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