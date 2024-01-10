الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من أوروبا

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك سقوط أمطار اليوم بصورة كبيرة على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة على مطروح والإسكندرية، وتمتد بكميات أقل فى المناطق الداخلية خلال فترة المساء.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولي"، إن اليوم متوقع حدوث انخفاض فى قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، نظرًا لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وامتداد لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أننا عدنا للأجواء الشتوية المائلة للبرودة فترة النهار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، خاصة وجود نشاط للرياح، والتي تتراوح ما بين الـ30 و40 كم على الساعة بمعظم محافظات الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمي على القاهرة الكبري تكون 19 درجة مئوية، والمحسوسة 17 درجة نتيجة نشاط الرياح، لافتة إلى أن فترة الليل يوجد مزيد من الانخفاض فى الطقس والصغري على القاهرة تصل ما بين الـ10 والـ11 درجة، وبعض الأماكن فى محافظات شمال الصعيد تكون ما بين الـ5 والـ6 درجات، ووسط سيناء أقل من 5 درجات، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة فى معظم المحافظات، وتصل لحد الصقيع على بعض الأماكن من وسط سيناء والوادي الجديد.