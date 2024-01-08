مراسلة القاهرة الإخبارية: اعتقالات بالجملة للفلسطينيين فى الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن المنازل التي كانت تهدم قبل يوم 7 أكتوبر كانت تهدم لأغراض عسكرية، أو بسبب بنائها دون ترخيص حسب زعم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت خلال راسالة على الهواء، أن الوضع أصبح مختلفًا بعد السابع من أكتوير، وهناك اقتحامات بشكل كثيف وعشوائي واعتقالات بالجملة للفلسطينيين، وكذلك هدف وتجريف للبنى التحتية، وهدم للمباني.

وتابعت أن ما حدث في بلدية عزون هو الأول من نوعه في هذه الأزمة، باعتقال بعض الفلسطينيين بالبلدة وتفجير مخزن يعود إلى أحد المعتقلين.

عمليات اعتقال واسعة

وأعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ بداية العام الجاري، نحو 230 فلسطينيًا على الأقل، ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 5730.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال شنّت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، عملية اعتقال واسعة، طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضفة المحتلة، بينهم أسرى سابقون، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وقلقيلية، ونابلس، والخليل، وجنين، والقدس، حيث رافقها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني.