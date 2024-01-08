الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأسرى الفلسطينية: ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين على يد الاحتلال لـ5730

المعتقلين الفلسطينين
المعتقلين الفلسطينين

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 40 فلسطينيا في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 5730 معتقلا منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أنه جرى اعتقال شقيقين في مخيم الدهيشة جنوبًا بعد دهم منزل والديهما وتفتيشه.

أما في بلدة الدوحة غربًا فاعتقلت قوات الاختلال أيمن خضر دعامسة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وعلى حاجز عسكري بين مدينتي رام الله ونابلس اعتقل جنود الاحتلال الشاب خالد عقل دار الحاج (41 عامًا) من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

الضفة الغربية ل الضفة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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