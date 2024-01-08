الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منسقة أممية: خطر المجاعة فى غزة يزداد كل يوم والوقت ينفد

خطر المجاعة في غزة
خطر المجاعة في غزة

قالت منسقة الأمم المتحدة للوقاية من المجاعة إن خطر المجاعة في مدينة غزة يزداد كل يوم، والوقت ينفد، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للوقاية من المجاعة: "نحن بحاجة ماسة إلى وقف لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية".

وفي سياق متصل، اقتحم مستعمرون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال، المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

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