حسين حمودة لـ “الشاهد”: نحتاج لموازنة بين قيمنا الواردة من الخارج والاحتكاك بالغرب

اقترح حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، وضع هيئة أو مؤسسة كبيرة تهتم بـ “المستقبليات” ويكون عملها هو مناقشة القضايا الفكرية العالقة واستكشاف السُبل التي يمكن أن نخطو من خلالها على يد مجموعة من العلماء في كافة التخصصات والمجالات، لتكون هذه التصورات هي خريطة مستقبل ثابتة.

وقال "حمودة"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إننا نحتاج إلى موازنة بين قيمنا الواردة إلينا من الخارج نتيجة التصارع التكنولوجي والاحتكاك بالغرب"، موضحًا أن هناك إشكال فكرة استعداد الشخصية المصرية للمستقبل في عصر التسارع التكنولوجي الحالي.

وتابع: "أن هي الإشكالية ليست مرتبطة بالشخصية المصرية فقط، إنما مرتبطة بشخصيات كثيرة في العالم تواجه وتيرة التغير المتسارع الذي يحدث، خاصة أنه لم يتم بنفس المستوى في كافة المجالات، فنحن أمام على سبيل المثال تسارع كبير جدًا في المجال التكنولوجي والعلمي، في المقابل وتيرة أقل على المستوي الثقافي، مثلًا النداءات حول ذوبان الهوية الفرنسية على تجربة العولمة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.