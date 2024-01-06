السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين حمودة لـ “الشاهد”: لدينا العديد من الإنجازات التى تحققت منذ 30 يونيو حتي الآن

حسين حمودة
حسين حمودة

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إنه لدينا العديد من الانجازات التي تحققت في المجال الثقافي والفكري منذ ثورة 30 يونيو حتي الأن، موضحًا أن هناك اشكالات مُحاطة بفكرة المستقبل والتنظيرات حول صدمة المستقبل.

 

وأضاف"حمودة"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة الإشكالات المُحاطة المستقبل والتنظيرات حول صدمة المستقبل والثقافة، هي فكرة تقبل ثقافة جديدة ونظرة جديدة للعالم، قائلًا:" كأنها فكرة البطل الاشكالي اللي بيخرج من فترة إلي أخرى وهو مش متكيف مع الفترة دي لأنه منتمي لقيم أخرى أقدم ".


وعن تقييمه للمرحلة الحالية، يرى أستاذ النقد الأدبي، أن هناك بقايا من التفكير بحاجة لإشكال من الوعي والحوار وتوعيته بحيث تتجاوز التأثيرات العقود الطويلة ربما قرون، موضحًا أن فكرة الحوار البناء والتوعية بأشكال مختلفة، مع وضع استراتيجيات وتخطيط لدخول في المستقبل هي حاجة ضرورية.

 

وأكد أن هناك العديد من التنظيرات سابقة من خلال مستقبل الثقافة في مصر التصورات حول  الهوية المصرية مستقبل الثقافة في مصر والبلاد العربية في واجهات تم تنفيذها لبلورة الهوية المصرية اللي ليها وجهات كتير وقامت على هضم واستعياب ثقافات كبيرة جدا ونحن الان نحتاج لبث فكرة التوع والحوار والتعدد بحيث أن الفئات التي لا تزال تحت تأثير ما متشبة بالتعصب والاستعلاء.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

تفاصيل برنامج الشاهد الشاهد

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