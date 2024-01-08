انخفاض فى درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من طقس الأربعاء والخميس القادمين، مؤكدة أن هذين اليومين ستكون بهما تغيرات جوية وستتأثر البلاد بـ كتل هوائية مقبلة من الشمال، وتحديدًا من البحر المتوسط.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، إن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وستصل درجة الحرارة لـ 18 درجة، وسيكون هناك أمطار.

ولفتت إلى أن البلاد ستعود لـ الأجواء الشتوية، وسيكون هناك ارتفاع في نسبة الأمطار، وستصل الأمطار لـ المحافظات الداخلية مثل القاهرة، ولذلك على المواطنين الحذر من حالة الجو يومي الأربعاء والخميس.

وأوضحت أن البلاد ستتأثر بـ رياح وهي ما تجعل الجو أكثر برودة، وطالبت من المواطنين بـ ارتداء الملابس المناسبة بسبب حالة الجو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى:

القاهرة 22 11

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 22 9

رفح 22 8

رأس سدر 23 10

نخل 25 5

كاترين 21 4

الطور 25 12

طابا 22 13