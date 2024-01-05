مصر تستثمر فى مستقبلها الاقتصادى.. خبراء الزراعة يروون التفاصيل

على مدار السنوات الأخيرة الماضية، حظي ملف القطاع الزراعي بدعم رئاسي كبير بداية من تنفيذ الدولة للعديد من المشروعات الخاصة بالتوسع الزراعي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، أو الاهتمام بدعم المزارعين، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة

فعملت الدولة والقيادة الساسية على تقديم دعم غير محدود للمشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، خاصة محدودية الأرض والمياه، فضلًا عن بناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية أسهمت في تعزيز هذا الملف، وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.

وفي هذ الصدد، خصصت فضائية “إكسترا نيوز” فقرة للحديث عن جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.

أشرف كمال: وصلنا لمليوني طن موالح وهذا لأول مرة في التاريخ

أكد دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القطاع الزراعي شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، موضحًا أن التوسعات التي أجرتها مصرفي زراعة المحاصيل القمح والمحاصيل الاستراتيجية، تسببت في زيادة معدلات استصلاح الزراعة والقضاء على الصحراء.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، وصلنا إلى مليوني طن موالح وهذا لأول مرة في التاريخ، فضلًا عن أننا لم نسجل أي أزمات في السلع الغذائية خلال فترة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أواخر 2019.

أحمد أبواليزيد: منظومة الزراعة التعاقدية ساعدت في استدامة الزراعة سهلت التسويق بالنسبة للمزارع

أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة عين شمس، أن منظومة الزراعة التعاقدية ساعدت في استدامة الزراعة، كما أنها عملت على تسهيل التسويق بالنسبة للمزارع.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الداعمة للفلاح بتوجيهات من الرئيس السيسي، على رأسها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان مرضية للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم، ما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي ساعدت في دمج صغار المزارعين مع الهيئات المصدرة للمنتجات الزراعية، ما انعكس على التسويق للمنتجات الزراعية وأصبحت تتصدر الأسواق العالمية.

إبراهيم درويش: توزيع الصوامع بتخطيط استراتيجي لتكون موجودة في معظم المدن

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن مصر تعمل على تأمين الاحتياجات الخاصة بالمواطن المصري من الحبوب، موضحًا أن الصوامع أعطت فرصة لتوسيع الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح، مع ضمان وجود أماكن لتخزين المحصول من خلالها، ولذلك هيأت المناخ لزيادة المساحة المزروعة من خلال القمح.

وأوضح أن حجم المخازن والصوامع التي كانت تعتمد عليها الدولة 1.2 مليون، وكان كل إنتاج مصر من القمح كان يتم تخزينه من خلال الشون والهناجر المكشوفة، وكانت هناك نسبة فاقد 15%، وهي قيمة كبيرة مهدرة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي عمل على المشروع القومي للصوامع من أجل العمل على رفع التعبئة الخاصة بالصوامع، ووصل إلى 9 ملايين طن لأن يوميا تتم إضافة عدد كبير من الصوامع المصنعة بأفضل الطرق التي تحافظ على جودة الحبوب، وتخزينها وعدم فقدها بصورة سليمة، وتدار بمنظومة رقمية تكنولوجية، لمعرفة الموجود والمنصرف.

وكشف أنه تم توزيع الصوامع بتخطيط استراتيجي بحيث إنها تكون موجودة فى معظم المدن حسب الكثافة السكانية، وحسب الإنتاج الزراعي، وقريبة من الموانئ، حتى نؤمن احتياجات المواطن المصري من الحبوب.