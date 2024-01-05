الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذي لحياة كريمة: نجحنا بتخفيف من المعاناة عن كاهل المواطن المصري

الدكتورة مروة فخري
الدكتورة مروة فخري

أكدت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن  المبادرة نجحت في تخفيف الكثير من المعاناة عن كاهل المواطن المصري، والتي كان يتكبدها نتيجة عدم توافر الخدمات، خاصة في الريف ومحافظات الصعيد.

وأضافت “فخري”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه خلال السنوات الـ5 المامضية حصلنا على تمكين  اقتصادي واجتماعي للمواطن، والكثير من الأمراض كانت ستكون  تكلفتها عالية على المواطن والدولة لولا مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت أن هدف المبادرة هي توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري ومصرية، وهو معنى كبير وشامل يتعلق بكل مناحي الحياة من بنية تحتية لمشروعات صحية وتعليمية، لمشروعات بها نوع من الإتاحة والتمكين.

ولفتت مسئول حياة كريمة، أن المبادرة استهدفت أقليم الصعيد، والذي كان مهمشًا في الماضي، حيث لم يكن هناك إحساس بأن الصعيد جزء من عجلة التنمية، وعقب إطلاق المبادرة، تم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية بالإضافة على عملية تطوير وتنمية الينية التحتية والطرق والمدارس.

مبادرة حياة كريمة حياة كريمه تمكين اقتصادي واجتماعي لمؤسسة حياة كريمة

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