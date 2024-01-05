المدير التنفيذى لحياة كريمة: المبادرة وضعت القرى والنجوع بمصر على خارطة التنمية

أكدت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة وضعت القرى والنجوع بمصر على خارطة التنمية.

وقالت "فخري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن "حياة كريمة" هي مبادرة فريدة من نوعها، ومنذ انطلاقها فى يناير 2019 وتعمل على إحداث التنمية والتطوير في قرى الريف، واستطاعت أن تكون في وقت قصير مبادرة رائدة أشادت بها الأمم المتحدة، لأنها أول مبادرة في تاريخ مصر تستهدف وضع القرى والنجوع على خريطة التنمية، كما جعلت مفهوم التنمية ملموسًا في قرى الصعيد بعد سنوات من الإهمال.

وأوضحت: إن المؤسسة تعمل على توسيع قاعدة التمكين الاقتصادي وتطويرها بشكل يخدم الاقتصاد المصري والتنمية والمواطن في المرتبة الأولى، كما سنستهدف توسيع العمل بقطاع التعليم بالمؤسسة لنقدم خدمات تعليمية أكبر وأكثر، ونعمل في المرحلة المقبلة على تطوير القطاع الطبي من خلال توفير مقرات ومكاتب للمؤسسة بأكبر المستشفيات، حتى نتواجد بجانب المواطن ونصل له في جميع القرى والمحافظات، كما سنعمل على توسيع التعاون مع المنظمات الدولية.