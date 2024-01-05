الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تمكين المرأة.. "حياة كريمة" تقدم دعمًا شاملًا لسيدات الريف المصرى

حياة كريمة
حياة كريمة

أولت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتمامًا خاصًا بالمرأة المصرية بشكل كبير وواضح، من خلال تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا من الفتيات، والتي استهدفت المرأة المعيلة والعمل على التمكين الاقتصادي لسيدات المجتمع، تحقيقًا لرؤية مصر، ودعم أولويات المرأة المصرية.

وقالت رضا السيد، إحدى سيدات محافظة الشرقية: "ساعدتني المبادرة في تمويل مشروعي الصغير بقرض عينى مباشر غير نقدى، واستلمته كمشروع يساعدني في تحسين ظروف المعيشة".

وأضافت: "ساعدتني المبادرة أنا وأسرتي في تحسين مستوى الدخل، خاصة بعد وفاة والدي، كما أن والدتي سيدة مسنة لا تستطيع الحركة، وأنا المسئولة عن الأسرة بأكملها، ووفرّت المبادرة كل احتياجاتي لدعم مشروعي الصغير وفتحت كشك بقالة داخل القرية".

وتابعت سميرة حسن، إحدى سيدات بني سويف: "حياة كريمة ساعدتني في  رفع كفاءة عملي في الخياطة والعمل، وأهلتني نفسيًا وجعلتني سيدة قوية اقتصاديًا واجتماعيًا، وساعدتني في تمكيني فى كافة المجالات، وأصبحت أجيد الحرف المتنوعة فى مجال التراث والهاند ميد، وقمت بتوسيع مجالي".

وأوضحت ابتسام محمد إحدى السيدات: "كنت أعاني من مشاكل كثيرة بسبب إيجارات المنزل، كوني سيدة منفصلة ولدي 4 أولاد ولا أتحمل مصاريف المعيشة، وقدمت على قرض حسن من مبادرة حياة كريمة ومعاش تكافل وكرامة وساعدتني المبادرة بشكل كبير في دعمي ماديًا ومعنويًا، ودربتني على طرق لتقديم الطعام".

وأضافت ابتسام: "بعد التدريب على طرق الطهي والتقديم، أصبحت شيف طعام وفتحت مطعما صغيرا خاصا بي داخل قريتي ببني سويف بعد أن ساعدتني المبادرة، وأصبحت متمكنة في تقديم العزائم والأفراح لأبناء القرية على مستوى المحافظة".

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