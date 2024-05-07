الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عصام صاصا فى زينهم.. 9 قرارات من النيابة فى حادث مطرب المهرجانات

عصام صاصا
عصام صاصا

وصلت سيارة الشرطة التي تقل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم لإجراء تحليل مخدرات له عقب دهسه شابا يدعى "أحمد مفتاح" 40 سنة، أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية. 

وأصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الأجهزة الأمنية بتنفيذها وتضمنت: 

 أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطيا أي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه، وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدره ثلاثون ألف جنيه وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

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خامسًا: عقب تنفيذ البند الرابع وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد مفتاح أحمد محروس ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

سادسًا: ترفق رخصتا القيادة والتسيير الخاصان بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة "س ي ر 1438" وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار آخر بشأنها.

تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه، وفى الحالة الأولى تفريغ محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.

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