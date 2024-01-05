في اليوم الـ91.. عمليات تطهير عرقي هستري واستهداف لكل ما هو فلسطيني

لليوم الـ91 على التوالي، يواصل العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي، غاراته على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأدى في حصيلة غير نهائية حتى اللحظة إلى ارتقاء أكثر من 22600 شهيد، بينهم أكثر من 9 الأف طفلًا، و7 آلاف مفقود، وأكثر من 57.600 جريح، وسط حالة من تدني الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، مع نزوح أكثر من 80% من السكان حاليًا، وفقا للأمم المتحدة، وبقاء العديد منهم في الخيام مع شح الإمدادات الغذائية والطبية بينما عمق حلول فصل الشتاء في غزة من مأساوية هذه الأزمة.

خصصت فضائية “اكسترا نيوز” فقرة للحديث عن آخر الأوضاع السياسية داخل الأراضي المحتلة، للموقف على أبرز المستجدات، فيما يخص القضية الفلسطينية، مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي توغله داخل الأرضي الفلسطينية.

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستهدف كل ماهو فلسطيني بشكل هستري ولا مكان أمن في غزة

أكد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال ينفذ عملية تطهير عرقي كامل بشكل هستيري لا يتصوره العقل، باستهداف كل الأبراج السكنية والمنازل والمدارس التى تأوي النازحين والتابعة لوكالة الأونروا، وبذلك لا مكان آمن فى قطاع غزة.

وقال “الحرازين”، إننا ندرك جيدًا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تواصل حربها الإجرامية على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة وتستهدف كل ما هو فلسطيني، ولم تترك شيئًا إلا وستهدفته، ودمرت كل مقومات الحياة، مشيرًا الى أن مواقف مصر والرئيس السيسي أفشلت مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

فشل التهجير القسري نتيجة المواقف السياسية التى قدمتها مصر

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه قبل شهر كان هناك مخيم البريج ومخيم النصيرات ومخيم المغازى والزوايدة كمناطق آمنة يدعو الاحتلال إلى الانتقال إليها من شمال غزة، واليوم تلك المناطق يتم استهدافها بشكل جنوني.

وأكد فشل التهجير القسري نتيجة المواقف السياسية التى قدمتها مصر وحافظ عليها الرئيس السيسي، وكذلك القيادة الفلسطينية، وهذا الأمر الذى دفع العالم بأسره ليتبنى رفض هذة الفكرة بشكل كامل، ولكن بدأت اسرائيل تلوح بالمصطلح الآخر المتمثل بقضية التهجير الطوعي للسكان من خلال استهداف كل مقومات الحياة، وجعل منطقة قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن أو للعيش ما يدعو المواطنين للبحث عن أي مكان آخر يستطيعون العيش به.

عضو حركة فتح: العالم يشاهد تعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة

أكد الدكتور واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العالم يشاهد تعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلي استمرار أن هناك عمليات الاعتقالات اليومية لفلسطينيين، بالإضافة إلى التصفية على أيدي جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.

الاحتلال لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إننا بحاجة لموقف حازم يبنى على الموقف الفلسطيني المصري الأردني الرافض لأي تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من أراضيه، والاحتلال لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يتدور جوعا وعطشا بسبب سلطة الاحتلال في فرض حصاره على الشعب الفلسطيني، والحرب في قطاع غزة مفتوحة بشراكة كاملة احتلالية أمريكية.