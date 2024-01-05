الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو حركة فتح: زيارة بلينكن المنتظرة تستهدف المزيد من التدمير والقتل لأبناء الشعب الفلسطينى

الدكتور واصل أبو
الدكتور واصل أبو يوسف

قال الدكتور واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الشعب الفلسطيني يتضور جوعًا وعطشًا بسبب سلطة الاحتلال في فرض حصاره على الشعب الفلسطيني، والحرب في قطاع غزة مفتوحة بشراكة كاملة احتلالية أمريكية.

وأضاف "أبويوسف"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  جيش الاحتلال في مأزق ويتحدث عن تهجير ويدمر كل شيء في الحياة داخل قطاع غزة من أجل أن يكون قطاع غزة بيئة طاردة للشعب الفلسطيني، والحديث عن أن التدمير يحتاج لسنوات طويلة لإعادة بناء ما يتم هدمه، ويدرس إمكانية تدمير كل قطاع غزة، من أجل تشكيل بيئة طاردة للشعب الفلسطيني.

وعن زيارة  أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي المنتظرة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن هذه الزيارة المنتظرة المتوقع منها المزيد من التدمير والقتل والاستهداف لأبناء الشعب الفلسطيني، وحكومة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية تحاول فصل قطاع غزة عن غيره من المناطق، وضرب إمكانية قيام الدولة الفلسطينية التي تقام على الضفة الغربية وقطاع غزة وضرب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية مة التحرير الشعب الفلسطيني غزة

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