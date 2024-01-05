كاتب صحفى: حياة كريمة تحافظ على حق الأجيال الحالية والمقبلة بحياة أفضل

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مبادرة حياة كريمة نجحت في الحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة في التنمية والحصول على حياة أفضل.

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة تغير وجه الريف المصري للأفضل وتحسن حياة المواطن المصري وجودة الحياة، بحيث يرتقي مستوى الخدمة الصحية والتعليمية بإنشاء المدارس والجامعات وتمكين الشباب والمرأة برفع التأهيل والقدرات خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن حلم الجمهورية الجديدة يتحقق بالعمل والعلم من خلال تأهيل الشباب عند الالتحاق بسوق العمل، خاصة أن هناك مليون شاب يلتحقون بسوق العمل سنويًا في مصر، كما توجد 98 جامعة و60 ألف فصل دراسي في الجمهورية كلها، بجانب برامج تأهيل وتمكين الشباب من القيادة وإحداث التنمية الحقيقية في مصر.