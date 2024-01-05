الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جولة القاهرة الجديدة.. الرئيس السيسى: بنقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى شرح مفصل عن عدد من أعمال الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، ومنها مشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائرى الأوسطى وتطوير سوق السيارات.

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده مشروعات الطرق: "إحنا هنا بنتكلم في 15 ألف فدان، والتطوير اللي بنعمله ده بنقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية، وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وكلام كتير أوي، أنت بينك وبين القاهرة الجديدة أد إيه؟ مفيش حاجات بسيطة". 

وأضاف: "النهاردة الشبكة اللي بنعملها 15 ألف فدان دول هنبقى قادرين نقدر نجيب سواء القاهرة الجديدة أو مناطق المستثمرين نضيف لهم 15 ألف فدان". 

واستمع الرئيس السيسي لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي، وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية، ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. 

واستمع الرئيس السيسي من القائمين على المشروع الى خطط وخطوات سير العمل، والذين شرحوا أعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور الـ90 الجنوبي والشمالي عن طريق محور جمال عبدالناصر، ومحور السادات داخل القاهرة الجديدة. 

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