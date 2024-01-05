الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستقلين الجديد: "الحوار الوطنى بلا خطوط حمراء.. ومساحة الحرية تتسع للجميع"

هشام عنانى
هشام عنانى

أكد هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجديد، أن الحوار الوطنى -الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي- أسهم بشكل كبير فى إثراء الحياة السياسية والحزبية، وكان نقطة فارقة فى مستقبل الحياة السياسية.

وأضاف “عنانى” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الحوار فى مرحلته الأولى ضم ما يقرب من 60 حزبا سياسيا وإجمالى متحدثين 2630 متحدثا لمناقشة 1500 مقترح، ما يعنى أنه تمت مناقشة الكثير من القضايا وهى ما يقرب من 70 قضية على مدار العام ونصف العام من التحضير والجلسات العامة التى بلغت ما يقرب من 90 جلسة، منها 74 جلسة مفتوحة وحوالى 16 جلسة مغلقة.

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجديد، أن هناك عملا مضنيا ومشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، وكان هناك عنوان كبير أنه لا خطوط حمراء فى الحوار الوطنى، والحرية تتسع للجميع، حيث شارك الجميع فى الحوار وشاهدنا أن هناك أحزابا سياسية ظهرت حديثًا على الساحة السياسية؛ إلا أنها تمكنت من الوصول للمواطن.

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