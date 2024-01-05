"النواب" يكشفون كيف ساهم "الحوار الوطني" في نقل نبض الشارع للقيادة السياسية؟

“الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية” كلمات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 2022، داعيًا كافة الأطراف الوطنية التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، إلي حوار وطني.

محاور الوحوار الوطني

وعلى مدار عامًا ونصف، ناقش الحوار الوطني، العديد من القضايا التي تخص المواطن المصري على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فشمل 3 محاور رئيسة اندرج منها 19 لجنة فرعية، وتم مناقشة حوالي 123 قضية شائكة.

وفي هذا الصدد، خصصت فضائية “إكسترا نيوز” فقرة للحديث مكتسبات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الر ئيس وشار ك في لفيف من طبقات المجتمع المصري والنقابات، بجانب النخبة السياسية والأحزاب، لاستكمال رؤية مصر 2023.

عضو مجلس الشيوخ: مشهد الانتخابات الرئاسية لم يكن يحقق الزخم الكبير إلا بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني حقق الكثير من الأهداف التي تشغل أذهان المواطنين في الشارع المصري، وتم الوصول لتوصيات في بعض منها.

وأوضح أن النقطة الجوهرية في الحوار الوطني حينما انطلق لم يكن هناك حوارات سياسية ونقاش سياسي، ولكن هذا الحوار من خلال مجلس الأمناء أو الحوار كحوار الذي ضم كل السياسيين المصريين بلا استثناء فيما عدا القوة الإرهابية المتطرفة التي تم إبعادها بإجماع الكل، فوصل النقاش لهدف وهو عودة الحياة الحزبية من جديد.

وكشف عماد الدين حسين، أن مشهد الانتخابات الرئاسية الذي كان منذ أسابيع قليلة لم يكن يحقق الزخم الكبير والمشاركة الكبيرة إلا بالحوار الوطني.

رئيس حزب المستقلين الجديد: "الحوار الوطني" ساهم بظهور أحزاب سياسية على الساحة السياسي

أكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجديد، أن الحوار الوطني ساهم بظهور أحزاب سياسية على الساحة السياسي، وأسهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ليكون بمثابة نقطة فارقة في مستقبل الحياة السياسية.

وكشف أن الحوار في مرحلته الأولى ضم ما يقرب من 60 حزبا سياسيا وإجمالي متحدثين 2630 متحدثا لمناقشة 1500 مقترح، وتم مناقشة ما يقرب من 70 قضية على مدار العام ونصف العام من التحضير والجلسات العامة التى بلغت ما يقرب من 90 جلسة.

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجديد، أنه كان هناك عنوان كبير أنه لا خطوط حمراء في الحوار الوطني، والحرية تتسع للجميع، حيث شارك الجميع في الحوار وشاهدنا أن هناك أحزابا سياسية ظهرت حديثًا على الساحة السياسية؛ إلا أنها تمكنت من الوصول للمواطن.

رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: "الحوار الوطني" نقل نبض الشارع للقيادة السياسية

أكد المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحوار الوطني كان برلمانا مصغرا ومنظما يحضر فيه الأحزاب السياسية ورجال الفكر، كي يدلوا برأيهم فى القضايا التي يتم طرحها، فهو ينقل نبض الشارع للدولة من خلال الأحزاب السياسية التي تحضر الحوار.

وأوضح جمال تهامي، حينما تجد أمانات للأحزاب في القرى والنجوع فهو ينقل نبض المواطنين إلى منصة حوارية يتم مناقشة جميع القضايا المطروحة فيها بلا خطوط حمراء، فإذا تم التوافق عليها يتم رفعها لرئيس الجمهورية، وإذا لم يتم التوافق فتؤجل وتعود إلى مناقشتها مرة أخرى.