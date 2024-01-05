الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"النواب" يكشفون كيف ساهم "الحوار الوطني" في نقل نبض الشارع للقيادة السياسية؟

مجلس النواب
مجلس النواب

“الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية” كلمات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 2022، داعيًا كافة الأطراف الوطنية التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، إلي حوار وطني.

محاور الوحوار الوطني

وعلى مدار عامًا ونصف، ناقش الحوار الوطني، العديد من القضايا التي تخص المواطن المصري على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فشمل 3 محاور رئيسة اندرج منها 19 لجنة فرعية، وتم مناقشة حوالي 123 قضية شائكة.

وفي هذا الصدد، خصصت فضائية “إكسترا نيوز” فقرة للحديث مكتسبات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الر ئيس وشار ك في لفيف من طبقات المجتمع المصري والنقابات، بجانب النخبة السياسية والأحزاب، لاستكمال رؤية مصر 2023.

عضو مجلس الشيوخ: مشهد الانتخابات الرئاسية لم يكن يحقق الزخم الكبير إلا بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني حقق الكثير من الأهداف التي تشغل أذهان المواطنين في الشارع المصري، وتم الوصول لتوصيات في بعض منها.

وأوضح أن النقطة الجوهرية في الحوار الوطني حينما انطلق لم يكن هناك حوارات سياسية ونقاش سياسي، ولكن هذا الحوار من خلال مجلس الأمناء أو الحوار كحوار الذي ضم كل السياسيين المصريين بلا استثناء فيما عدا القوة الإرهابية المتطرفة التي تم إبعادها بإجماع الكل، فوصل النقاش لهدف وهو عودة الحياة الحزبية من جديد.

وكشف عماد الدين حسين، أن مشهد الانتخابات الرئاسية الذي كان منذ أسابيع قليلة لم يكن يحقق الزخم الكبير والمشاركة الكبيرة إلا بالحوار الوطني.

رئيس حزب المستقلين الجديد: "الحوار الوطني" ساهم بظهور أحزاب سياسية على الساحة السياسي

أكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجديد، أن الحوار الوطني ساهم بظهور أحزاب سياسية على الساحة السياسي، وأسهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ليكون بمثابة نقطة فارقة في مستقبل الحياة السياسية.

وكشف أن الحوار في مرحلته الأولى ضم ما يقرب من 60 حزبا سياسيا وإجمالي متحدثين 2630 متحدثا لمناقشة 1500 مقترح، وتم مناقشة ما يقرب من 70 قضية على مدار العام ونصف العام من التحضير والجلسات العامة التى بلغت ما يقرب من 90 جلسة.

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجديد، أنه كان هناك عنوان كبير أنه لا خطوط حمراء في الحوار الوطني، والحرية تتسع للجميع، حيث شارك الجميع في الحوار وشاهدنا أن هناك أحزابا سياسية ظهرت حديثًا على الساحة السياسية؛ إلا أنها تمكنت من الوصول للمواطن.

رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: "الحوار الوطني" نقل نبض الشارع للقيادة السياسية

أكد المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحوار الوطني كان برلمانا مصغرا ومنظما يحضر فيه الأحزاب السياسية ورجال الفكر، كي يدلوا برأيهم فى القضايا التي يتم طرحها، فهو ينقل نبض الشارع للدولة من خلال الأحزاب السياسية التي تحضر الحوار.

وأوضح جمال تهامي، حينما تجد أمانات للأحزاب في القرى والنجوع فهو ينقل نبض المواطنين إلى منصة حوارية يتم مناقشة جميع القضايا المطروحة فيها بلا خطوط حمراء، فإذا تم التوافق عليها يتم رفعها لرئيس الجمهورية، وإذا لم يتم التوافق فتؤجل وتعود إلى مناقشتها مرة أخرى.

 

مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنى الأهداف مكتسبات الحوار الوطني

مواد متعلقة

المستقلين الجديد: "الحوار الوطنى بلا خطوط حمراء.. ومساحة الحرية تتسع للجميع"

مصر تستثمر فى مستقبلها الاقتصادى.. خبراء الزراعة يروون التفاصيل

وكيل "زراعة المنوفية": المشروع القومى للصوامع يستهدف رفع معدلات تعبئة الحبوب

فى اليوم الـ91.. عمليات تطهير عرقى هستيرية واستهداف لكل ما هو فلسطينى

عضو حركة فتح: زيارة بلينكن المنتظرة تستهدف المزيد من التدمير والقتل لأبناء الشعب الفلسطينى

جولة القاهرة الجديدة.. الرئيس السيسى: بنقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية

عضو فتح: هناك عملية اعتقالات يومية لأبناء الشعب الفلسطينى

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من الطرق والمحاور فى القاهرة الجديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة في فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة