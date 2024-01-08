الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بابا الفاتيكان: ندين استهداف الأطفال والمدنيين فى قطاع غزة

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

أدان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس استهداف الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن أن 73 فلسطينيًا استشهدوا وأُصيب 99 آخرون، خلال ضربات إسرائيلية على القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 22 ألفًا و835 شهيدًا، بالإضافة إلى 58 ألفًا و416 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، راح ضحيتها 113 شهيدًا، وأسفرت عن إصابة 250 شخصًا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

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