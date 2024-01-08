الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس قسم الفلك يكشف تفاصيل ظاهرة الاقتران الفلكى الثلاثى

ظاهرة الاقتران الفلكي
ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث  الفلكية، تفاصيل ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي الذي شهدته مصر اليوم قبل شروق الشمس.

 

وقال  "شاكر" في مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى" اليوم الإثنين، إنها ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهي حدثت فجر اليوم في تمام الخامسة صباحًا، مشيرة إلى أننا في نهايات الشهر العربي جمادى الآخر، والقمر في الوقت الحالي يعتبر في ظاهرة المحاق وهو وقت مناسب لرؤية الظواهر الفلكية؛ لأن القمر لا يكون مضيئا جدًا.

وأضاف أنه قبل شروق الشمس يمكن رؤية ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي، التي تجمع بين 3 أجسام وهي القمر الخاص بالأرض وكوكب الزهرة والذي يعرف في مصر بـ"نجمة البداري" ويتميز بلونه الأبيض، إلى جانب نجم قلب العقرب.

وتابع، أن نجم قلب العقرب عملاق ويعد من ألمع النجوم، ويفوق حجم الشمس بحوالي 600 مرة، وكتلته تفوق كتلة الشمس بـ15 مرة، ويبعد عن الأرض بـ600 سنة ضوئية ولونه أحمر، مشيرا إلى أن ظاهرة الاقتران الثلاثي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة.

وأردف، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي يمكن رؤيتها قبل شروق الشمس وليس مع الضباب.
 

ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي ظاهرة الاقتران الفلكي تفاصيل ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك

مواد متعلقة

علم النجوم.. ماذا يقول الفلك عن تنبؤات "العرافين" للعام الجديد؟

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

الكشف عن هوية القيادى بحزب الله الذى اغتالته إسرائيل فى جنوب لبنان اليوم

"كسر إحدى أسنانها".. تفاصيل مشاجرة لاعب الزمالك السابق مع زوجته فى أكتوبر

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال