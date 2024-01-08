رئيس قسم الفلك يكشف تفاصيل ظاهرة الاقتران الفلكى الثلاثى

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي الذي شهدته مصر اليوم قبل شروق الشمس.

وقال "شاكر" في مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى" اليوم الإثنين، إنها ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهي حدثت فجر اليوم في تمام الخامسة صباحًا، مشيرة إلى أننا في نهايات الشهر العربي جمادى الآخر، والقمر في الوقت الحالي يعتبر في ظاهرة المحاق وهو وقت مناسب لرؤية الظواهر الفلكية؛ لأن القمر لا يكون مضيئا جدًا.

وأضاف أنه قبل شروق الشمس يمكن رؤية ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي، التي تجمع بين 3 أجسام وهي القمر الخاص بالأرض وكوكب الزهرة والذي يعرف في مصر بـ"نجمة البداري" ويتميز بلونه الأبيض، إلى جانب نجم قلب العقرب.

وتابع، أن نجم قلب العقرب عملاق ويعد من ألمع النجوم، ويفوق حجم الشمس بحوالي 600 مرة، وكتلته تفوق كتلة الشمس بـ15 مرة، ويبعد عن الأرض بـ600 سنة ضوئية ولونه أحمر، مشيرا إلى أن ظاهرة الاقتران الثلاثي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة.

وأردف، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة الاقتران الفلكي الثلاثي يمكن رؤيتها قبل شروق الشمس وليس مع الضباب.

