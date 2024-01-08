الإثنين 08 يناير 2024
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استشارى أمراض حساسية الصدر يوضح الفرق بين الالتهاب الرئوى والنزلة الشعبية

جريدة الدستور

أوضح الدكتور ماهر الجرحي، استشاري أمراض حساسية الصدر، الفرق بين لالتهاب الرئوي والنزلة الشعبية، بالتزامن مع فصل الشتاء، وما هي الحالات التي يجب فيها زيارة الطبيب.

وقال استشاري أمراض حساسية الصدر، خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم، إن الالتهاب الرئوي عبارة عن التهاب في الحويصلات الهوائية في رئة واحدة أو رئتين، وتكون بدرجات "بسيط ومتوسط وشديد"، ويتوقف ذلك على عدة عوامل هي عمر المريض وحالته، موضحا أن إصابة الطفل الصغير أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة بالالتهاب الرئوي يشكل خطورة عليهم.

وأضاف "الجرحي" أن التهاب الحويصلات الهوائية ينتج منها تراكم سوائل ممتلئة بالصديد داخل تلك الحويصلات، وتأتي أعراضه متمثلة في «كرشة نفس ونهجان مستمر بصورة واضحة للغاية»، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة بشكل متواصل حتى في حالة تناول أي أدوية أو علاجات مختلفة.

وكشف استشاري أمراض حساسية الصدر عن أن النزلة الشعبية هي عبارة عن التهاب في الممرات الهوائية للقصبة الهوائية العليا ينتج منها آلام في الحلق "الزور" والكحة وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح استشاري أمراض حساسية الصدر أنه يمكن تمييز نزلة الشعبة، إذ يتم شفاء المريض خلال أسبوع عند تناول دواء بسيط، على عكس الالتهاب الرئوي الذي لا يستجيب لأي أدوية لخفض درجة الحرارة الناتجة منه.

أمراض حساسية الصدر التهاب الرئوي النزلة الشعبية الشتاء

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